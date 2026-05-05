Visite de la tour de Termes, Tour de Termes, Termes-d’Armagnac

Visite de la tour de Termes 27 et 28 juin Tour de Termes Gers

Entrée payante

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

La tour de Termes, plongez dans l’histoire médiévale !

Situé aux limites du Comté d’Armagnac, le Château de Termes est un des plus beaux témoignages de l’architecture militaire gasconne du XIIIe siècle.

Enfilez le costume historique de votre choix pour faire la visite du donjon médiéval, et partez à la quête de la vie de nos ancêtres, comme seraient partis en quête du Graal les dévoués chevaliers.

De la cuisine à l’armurerie, de la chambre à la salle de banquet, en passant par le village des artisans et le stade de joute au pied de la Tour.

Tout en haut de la Tour, profitez d’un panorama exceptionnel sur la vallée de l’Adour et la chaîne des Pyrénées. Une table d’orientation vous permettra de vous repérer.

À visiter à côté de la Tour : l’église abritant un retable du XVIIIe siècle classé Monument Historique et le chemin de randonnée reliant la Tour à la motte castrale de Monterran (site médiéval du haut Moyen-âge).

Tour de Termes 185 rue du chateau 32400 Termes-d’Armagnac 32400 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.tourdetermes.org »}]

La tour de Termes vous plonge dans le Moyen Âge ! Découvrez ce château gascon du XIIIe siècle, explorez donjon, salles et village, et profitez d’un panorama exceptionnel sur les Pyrénées. animation visite

Dorothée Thess