Festival médiéval de la tour de Termes Termes d’Armagnac

Fidèle à sa mission, l’Académie vous propose une programmation riche et variée, mêlant humour, poésie et grandes épopées historiques.

Partez à la rencontre d’artisans, de jouteurs et de troubadours, et plongez dans une ambiance conviviale pour vivre une aventure hors du temps lors du festival médiéval de Termes.

Visites théâtralisées, démonstrations de forge, frappe de monnaie, taille de pierre, tournois chevaleresques… sans oublier les grands banquets : tout est réuni pour vous faire revivre le XIIIe siècle de manière ludique et immersive.

Laissez-vous emporter par le spectacle des joutes équestres et par l’atmosphère unique des festins d’époque, véritables temps forts de ces journées.

Le moment incontournable ? Les grandes fêtes médiévales du premier week-end d’août, lorsque tout le village de Termes s’anime et retrouve l’éclat de son passé.