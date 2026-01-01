Repas-concert TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac

Repas-concert

TERMES-D’ARMAGNAC Relais de la tour Termes-d’Armagnac Gers

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 19:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Le Bar du Relais de la Tour vous invite à un concert live avec le groupe The Girl Keepers Son énergie vous emmènera dans un tourbillon de Blues, de Soul, de Funk et de Rock… pour un cocktail explosif de bonne humeur !

Au programme

️ Repas à partir de 19h30 18€

Concert à 21h Entrée libre

Ambiance garantie, on vous attend nombreux à Termes d’Armagnac !

Réservation conseillée.

.

TERMES-D’ARMAGNAC Relais de la tour Termes-d’Armagnac 32400 Gers Occitanie +33 6 77 44 47 17 contact@relaisdetermes-gers.com

English :

The Bar du Relais de la Tour invites you to a live concert with the band The Girl Keepers: Their energy will take you into a whirlwind of Blues, Soul, Funk and Rock… for an explosive cocktail of good humor!

On the program

?? Meals from 7:30pm ? 18?

? Concert at 9pm ? Free admission

We look forward to seeing you in Termes d?Armagnac!

Reservations recommended.

