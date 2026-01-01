Repas-concert TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac
Repas-concert TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac samedi 17 janvier 2026.
Repas-concert
TERMES-D’ARMAGNAC Relais de la tour Termes-d’Armagnac Gers
Le Bar du Relais de la Tour vous invite à un concert live avec le groupe The Girl Keepers Son énergie vous emmènera dans un tourbillon de Blues, de Soul, de Funk et de Rock… pour un cocktail explosif de bonne humeur !
Au programme
️ Repas à partir de 19h30 18€
Concert à 21h Entrée libre
Ambiance garantie, on vous attend nombreux à Termes d’Armagnac !
Réservation conseillée.
.
TERMES-D’ARMAGNAC Relais de la tour Termes-d’Armagnac 32400 Gers Occitanie +33 6 77 44 47 17 contact@relaisdetermes-gers.com
English :
The Bar du Relais de la Tour invites you to a live concert with the band The Girl Keepers: Their energy will take you into a whirlwind of Blues, Soul, Funk and Rock… for an explosive cocktail of good humor!
On the program
?? Meals from 7:30pm ? 18?
? Concert at 9pm ? Free admission
We look forward to seeing you in Termes d?Armagnac!
Reservations recommended.
