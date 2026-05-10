Festival Les Mots à la bouche La Cocotte Solidaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-16 10:00 – 21:00

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite, sauf certains ateliers sur inscription et à participation libre Atelier 10h à 12h : Tous niveaux même débutants, participation libre (prévoir espèces ou chèques), sur inscription ICI.Déjeuner poétique 13h : Sur réservation auprès de la Cocotte solidaire ?ICI (participation libre – prix d’équilibre : 10 euros)Atelier 15h-16h30 et 16h30-18h: Sans réservation, participation libre (prévoir espèces ou chèques).Apéro poétique : Entrée libre, petite buvette sur place à prix libre. Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Festival Les Mots à la Bouche : un souffle de liberté à l’Île de VersaillesFragile mais tenace, le festival de poésie « Les Mots à la Bouche » revient pour une 4e édition le 16 mai. Organisé par Ouvre-Boite Production, cet événement incontournable transforme l’Île de Versailles à Nantes en un espace de rencontre et d’humanité partagée où la poésie se vit simplement, loin des clichés, comme une expérience vibrante, populaire et engagée.Cette année, le festival s’inscrit dans la thématique nationale du Printemps des Poètes : « Le souffle de la liberté ». Un écho tout particulier à la présence de l’invitée d’honneur, Mahtab Ghorbani. Poétesse et militante iranienne réfugiée en France, elle porte une parole de résistance et de dignité, ses œuvres étant interdites dans son pays d’origine. Le temps fort du samedi 16 mai : La journée propose un parcours immersif et participatif à la Cocotte Solidaire et à la Maison de l’Erdre :10h-12h : Atelier « Les mots valises » avec Glawdys Sauvaget. Une exploration sensorielle entre eau et écriture.13h : Repas poétique préparé par les bénévoles de la Cocotte Solidaire.15h-16h30 : Atelier d’écriture collective avec Mahtab Ghorbani et Émilie Bruguière. Venez créer un poème commun sous le signe de la liberté.16h30-18h : Atelier mixte (peinture, collage et écriture) avec Diane Bellavance pour transformer les mots en matière visuelle.19h : Apéro-poétique. Une lecture croisée à plusieurs voix et plusieurs langues, accompagnée par un percussionniste.Cette édition inaugure une « Correspondance poétique » inédite, tissant un lien par les mots entre les festivals de poésie de Nantes, Bruxelles et Val-de-Reuil en Normandie.

La Cocotte Solidaire Nantes 44000

06 14 67 04 43 https://associationobp.wixsite.com/lesmotsalabouche/copie-de-3-%C3%A9dition-2025



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