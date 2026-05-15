FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN M&M LEVEL UP AMALA DIANOR Béziers
FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN M&M LEVEL UP AMALA DIANOR Béziers samedi 27 juin 2026.
Béziers
FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN M&M LEVEL UP AMALA DIANOR
Route de Vendres Béziers Hérault
Tarif : 28 – 28 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Deux pièces d’Amala Dianor et un extrait hip-hop danse contemporaine et urbaine en une soirée intense et collective..
Deux créations d’Amala Dianor réunies pour une même soirée.
En ouverture, M&M met en scène un face-à-face intense entre deux danseuses aux univers contrastés l’une issue du contemporain, l’autre nourrie de dancehall et de culture urbaine. Leur rencontre joue sur la tension, l’écoute et le défi, jusqu’à trouver un langage commun dans une énergie presque hypnotique.
Avec Level Up, adaptation de DUB, la scène devient un véritable terrain d’expression collective. Onze danseurs venus du monde entier, accompagnés d’un musicien en live, font dialoguer les styles — waacking, krump, house, électro — dans une célébration du mouvement, de la diversité et du plaisir de danser ensemble.
En ouverture de soirée, un extrait de Prélude de Kader Attou, interprété par la cellule d’excellence Epse Danse, propose une pièce hip-hop portée par une montée en puissance collective, entre intensité physique et émotion partagée. .
Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr
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English : FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN M&M LEVEL UP AMALA DIANOR
Two pieces by Amala Dianor and a hip-hop extract: contemporary and urban dance in an intense, collective evening.
L’événement FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN M&M LEVEL UP AMALA DIANOR Béziers a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34
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