Festival Les Tombées de la Nuit / Amazigh • Filipe Lourenço Halle Martenot Rennes Dimanche 5 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

DANSE TRADITIONNELLE EN TRANSE COLLECTIVE

**DANSE TRADITIONNELLE EN TRANSE COLLECTIVE**

>> DANSE • TOUT PUBLIC • GRATUIT

**Dans cette nouvelle pièce pour cinq danseurs, le chorégraphe et musicien franco-portugais Filipe Lourenço poursuit ses recherches autour des musiques arabo-andalouses, des danses traditionnelles du Maghreb et de l’écriture contemporaine amorcées sur son solo _Pulse(s)_ (2018), puis en collectif avec _Gouâl_ (2020) et _Cheb_ (2020). S’appuyant sur ses explorations de la danse traditionnelle et collective Ahidous, rare danse mixte du Maghreb, il développe ici une chorégraphie contemporaine rendant à la fois hommage et modernisant cette pratique ancestrale, pour une demi-heure d’une transe déconstruite, colorée et physique dans l’espace public.**

Formé dès l’enfance aux danses traditionnelles du Maghreb et à la musique arabo-andalouse, Filipe Lourenço attendra des années avant d’explorer ses premières amours chorégraphiques et musicaux, interrogeant à la fois son héritage propre et l’actualité de ces cultures ancestrales. La danse guerrière Alaoui, venue de la région du Rif, terre septentrionale du Nord-Maroc, avait nourri la danse collective de _Gouâl_ (2021), une chorégraphie qui restituait l’intensité de la forme traditionnelle, tout en l’ouvrant à la mixité. Avec Amazigh (création 2025), son travail prend sa source dans une recherche sur la danse traditionnelle appelée Ahidous, variante d’une danse collective d’essence berbère qu’on retrouve un peu partout au Maroc, dans la région du Moyen-Atlas. Cette forme mixte est le moyen d’expression corporelle et poétique collectif le plus prisé par ces populations pour faire la fête et même chanter les morts.

Cette danse traditionnelle lui permet d’explorer des variation répétitives, inclusives et géométriques, avec un travail du chant, du rythme et de la musique réalisée au plateau par ses cinq interprètes. Dans cet Ahidous revisité par une riche écriture contemporaine, l’enjeu est cette fois de déconstruire le clivage entre les deux genres, avec un engagement plein et entier des corps.

_**> Durée : 30 minutes**_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-05T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-05T15:30:00.000+02:00

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https://www.lestombeesdelanuit.com

Halle Martenot Place des Lices Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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