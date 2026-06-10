Festival Les Tombées de la Nuit / Bab’el Dañs • Compagnie Dounia Parc du Thabor Rennes dimanche 5 juillet 2026.

Festival Les Tombées de la Nuit / Bab’el Dañs • Compagnie Dounia Parc du Thabor Rennes Dimanche 5 juillet, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

///// CHORÉGRAPHIE DANSANTE IMMERSIVE POUR SPECTACLE TRÈS VIVANT

**CHORÉGRAPHIE DANSANTE IMMERSIVE POUR SPECTACLE TRÈS VIVANT**

La compagnie rennaise Dounia, de la chanteuse et chorégraphe Fatima Leghzal, explore depuis vingt ans les liens entre danse, musique et mémoire. Née de la continuité du projet dédié aux danses issues des diasporas, Danses en Héritages, cette nouvelle création artistique porte en scène la diversité des danses transmises et réinventées. Le trio de _Bab’el Dañs_ tisse, avec le public, un véritable dialogue en création partagée, entre matières sonores, rythmiques et chorégraphiques. Un DJ set de Kris Nolly viendra clôturer cette journée, et le festival !

_**> Durée : 1h30**_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-05T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-05T21:30:00.000+02:00

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https://www.lestombeesdelanuit.com

Parc du Thabor Place Saint-Mélaine, Rennes, France Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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