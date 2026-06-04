Festival Les Tombées de la Nuit / Bétaillère • Gwen Rodger Cloître Saint-Melaine Rennes Dimanche 5 juillet, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 17h00, 17h30, 18h00, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit • À partir de 8 ans • Billet gratuit à récupérer à l’accueil du festival au Cloître

Saint-Melaine, 30 minutes avant chaque représentation • Attention, jauge très limitée

CONCERT IMMERSIF AU PLANCHER DES VACHES POUR SPECTATEUR UNIQUE

Poursuivant ses explorations musicales in situ, la pianiste contemporaine et compositrice Gwen Rouger nous invite, à bord d’une bétaillère aménagée en salle de concert pour un seul spectateur, à une rencontre artistique autour des vaches. Cette performance immersive pour sons concrets et piano solo (conventionnel et préparé) prend la forme d’un fascinant voyage musical de vingt-cinq minutes, authentique expérience esthétique et sensible bousculant notre relation aux êtres vivants non-humains.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-05T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-05T19:00:00.000+02:00

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Cloître Saint-Melaine Place Saint-Melaine, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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