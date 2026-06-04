Festival Les Tombées de la Nuit Cours du Palais Saint-Melaine Rennes
Festival Les Tombées de la Nuit Cours du Palais Saint-Melaine Rennes vendredi 3 juillet 2026.
Festival Les Tombées de la Nuit Cours du Palais Saint-Melaine Rennes Vendredi 3 juillet, 18h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
REPAS LYRIQUE EN MENU MUSICAL
Installer dans la rue trois chanteurs et chanteuses lyriques (ténor, soprano, baryton) et deux instrumentistes (piano et violon) autour d’une table et d’un restaurant, pour inventer un repas lyrique théâtral avec un vrai choix de menu… Avec cette nouvelle création, la jeune compagnie rennaise poursuit son passionnant travail autour des multiples formes et facettes de l’art lyrique. Un spectacle de tréteaux interactif qui mêle airs d’opéra, comédie musicale, chanson française et création contemporaine, enchevêtrant virtuosité vocale, jeu théâtral, humour, auto-dérision et légèreté, sans jamais sacrifier la musicalité.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-03T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-03T19:10:00.000+02:00
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Cours du Palais Saint-Melaine 4 place Saint-Melaine 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
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