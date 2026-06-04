Festival Les Tombées de la Nuit / Faune • Compagnie Libertivore Parc des Tanneurs Rennes 4 et 5 juillet Ille-et-Vilaine

CHORÉGRAPHIE ACROBATIQUE SUR LE MONDE SAUVAGE

Autour de véritable bois de cerf, utilisés à la fois comme agrès de cirque et comme point de rencontre des imaginaires animaliers et humains, la chorégraphe et artiste de cirque Fanny Soriano imagine un ballet métaphorique pour trois danseuses. Enregistrée et chantée au plateau, la musique se fait chant, cris, souffles, brames et percussion naturelle.

Harde au féminin, acrobatique et esthétique, _Faune_ explore notre part d’animalité et notre relation au monde sauvage. Soit, en suspension entre ciel et sol et à la croisée de la danse et des arts du cirque, la puissance de l’animal et de la femme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-04T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-05T17:00:00.000+02:00

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Parc des Tanneurs Parc des Tanneurs, Rue de la Cochardière Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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