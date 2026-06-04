Festival Les Tombées de la Nuit / FIL Cloître Saint-Melaine Rennes Dimanche 5 juillet, 18h00 Ille-et-Vilaine

CHANSONS FRANÇAISES POST-ROCK GÉNÉREUSES ET AÉRIENNES

Nouveau projet d’Éric Philippon, guitariste et multi-instrumentiste de La Tordue, puis voyageur musical notamment aux côtés de Loïc Lantoine, Fil laissait découvrir ses talents d’auteur compositeur interprète sur un premier album auto-produit, sortie en octobre (_J’aime_). Disque de cœur et de chair, de pleins et de vides, de cicatrices et d’ombres, adossé à des guitares aériennes, cet opus épuré, généreux et authentique fonctionne comme un carnet de route en sincérité poétique. Entre chanson néo-réaliste et post-rock cinématographique, Tortoise, Miossec et Kat Onoma, Fil nous embarque dans ses élégances chantées et instrumentales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-05T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-05T19:00:00.000+02:00

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Cloître Saint-Melaine Place Saint-Melaine, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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