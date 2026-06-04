Festival Les Tombées de la Nuit / Gérald Kurdian Cloître Saint-Melaine Rennes
Festival Les Tombées de la Nuit / Gérald Kurdian Cloître Saint-Melaine Rennes dimanche 5 juillet 2026.
Festival Les Tombées de la Nuit / Gérald Kurdian Cloître Saint-Melaine Rennes Dimanche 5 juillet, 00h00 Ille-et-Vilaine
DJ SET HYBRIDE ET SENSUEL À LA CROISÉE DES DISCIPLINES
Musicien.ne, performer.euse magnétique, radio-artiste inspirée et DJ, Gérald Arev Kurdian développe une pratique hybride à la croisée des disciplines. Sous le nom de Hot Bodies, notamment avec les cycles Hot Bodies of the Future et The Transition Pieces, iel a réconcilié l’intimité de la folk et l’urgence du dancefloor dans des performances mêlant musique live, art vidéo et autofiction. À Rennes, en février, Gérald Kurdian avait assuré la musique originale du _Bal Magnétique_ de Massimo Fusco, avant de clôturer la soirée avec un DJ set de tous les diables. Logique donc qu’il nous embarque à nouveau dans son voyage !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-05T00:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-05T01:00:00.000+02:00
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Cloître Saint-Melaine Place Saint-Melaine, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
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