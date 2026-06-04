Festival Les Tombées de la Nuit / Hanky XX Cloître Saint-Melaine Rennes Vendredi 3 juillet, 20h00 Ille-et-Vilaine

ROAD-MOVIE COUNTRY FOLK LYNCHIEN

Avec le premier album de leur duo, _Under a western sky_ (2025, ZRP), voyage en exploration contemporaine sur les terres complexes et méconnues de la country music, James Eleganz (Success) et Goulven Hamel (Celtic Social Club, Philipe Pascal, Santa Cruz, Les Nus, Miossec) ont cherché un équilibre entre folk, pop et psyché, dans une série de variations et hors-pistes au songwriting habile et sans faille. Un disque concept, cosmique et lynchien, éperdu dans ses réverbérations et ses fictions sonores, glissant sur une réalité à tiroirs pour raconter l’histoire d’une femme en fuite et en transformation constante, glissant lentement vers la folie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-03T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-03T21:00:00.000+02:00

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Cloître Saint-Melaine Place Saint-Melaine, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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