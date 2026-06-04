Festival Les Tombées de la Nuit / Idiòfona • Joan Català École Liberté Rennes
Festival Les Tombées de la Nuit / Idiòfona • Joan Català École Liberté Rennes samedi 4 juillet 2026.
Festival Les Tombées de la Nuit / Idiòfona • Joan Català École Liberté Rennes 4 et 5 juillet Ille-et-Vilaine
5€ • 2€ Tarif Sortir !
INSTALLATION SONORE ET PLASTIQUE POUR VIBRATION COLLECTIVE
À partir d’une trentaine de longs tubes de fer, l’artiste catalan Joan Català invente une petite merveille, en jouant sur les potentialités sonores et acrobatiques de ce nouvel agrès. Entre cordage et instrument de musique, imaginaire et construction, il fait successivement apparaître de fascinants paysages de pendules suspendus, d’immenses xylophones, des cabanes et un orchestre de flûtes… Avant de nous réunir pour inventer, en complicité, la bande-sonore de cette véritable odyssée métallo-poétique.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-04T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-05T16:45:00.000+02:00
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École Liberté 8 rue des Carmes, 35000 rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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