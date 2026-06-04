Festival Les Tombées de la Nuit / Julien Tiné Cloître Saint-Melaine Rennes Vendredi 3 juillet, 17h00, 23h00 Ille-et-Vilaine

Gratui

SONORITÉS DU MONDE EN BANDE SON IDÉALE

Le maître mot de Julien Tiné reste la découverte sonore et l’ouverture musicale. Originaire de Rennes, il s’installe à Saint-Brieuc au milieu des années 1990 et lance les projets Lâme de funk, Duo Club Cabaret, Le Discograph au théâtre La Passerelle, collabore avec Yelle ou la chorégraphe Maud Le Pladec et installe sa boutique « Musique » sur le Port du Légué. Ce défricheur de pépites musicales est un DJ aux multiples facettes qui crée de véritables espaces sonores à travers ses sélections aussi éclectiques qu’exigeantes… mais reste un passionné de funk, de disco, de fusion et d’acid-jazz !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-03T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-03T23:59:00.000+02:00

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Cloître Saint-Melaine Place Saint-Melaine, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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