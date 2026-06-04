Festival Les Tombées de la Nuit / La ligue des flûtistes • Compagnie Sentimentale Foule / Inès Cassigneul Théâtre de Verdure Rennes 2 et 3 juillet Ille-et-Vilaine

· 5€ Tarif plein, 2€ Tarif Sortir !

· Spectacle à partir de 8 ans

ÉPIQUE CONTE MUSICAL DE PLEIN-AIR

**Création 2026** • Après _Vierges Maudites_ (2022), l’autrice et metteure en scène Inès Cassigneul revient en création au festival avec cette fable épique convoquant Harry Potter et le joueur de flûte de Hamelin.

S’inspirant à la fois de l’univers des fan-fictions (la réécriture des séries par leurs fans) et de la tradition de la cantastoria (raconter une histoire en mêlant musique et images), la belle scénographie à livre ouvert mêle les musiques de Félix Masson et les illustrations de Sammy Stein, dans un monde de magie et d’humour qui soufflera sa force enchanteresse sous les frondaisons du Théâtre de Verdure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-02T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-03T19:15:00.000+02:00

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Théâtre de Verdure Parc du Thabor, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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