Festival Les Tombées de la Nuit / Lecture musicale à vos amours • Anne-Cécile Esteve et Rossetto Cloître Saint-Melaine Rennes Jeudi 2 juillet, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

COLLECTAGE DE RÉCITS AMOUREUX EN LECTURE MUSICALE

Après l’exposition photographique _À vos amours_ (2025), déambulation poétique et sensible de la ville au prisme de récits de rencontres amoureuses recueillis auprès de Rennaises et Rennais, Anne-Cécile Esteve offre une nouvelle étape musicale à son projet, aux côtés du duo Rossetto. Croisant leurs ballades acoustiques folk avec des reprises finement choisies et réarrangées, les deux musiciens (Pierre C. au chant et à la guitare et Adrien Dutertre à la guitare et au clavier) nous offrent une ode vibrante à la vie et à l’amour. L’écrin idéal pour les récits lus par Anne-Cécile Esteve, donnant à chacun de ces témoignages une dimension nouvelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-02T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-02T19:00:00.000+02:00

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Cloître Saint-Melaine Place Saint-Melaine, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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