Festival Les Tombées de la Nuit / Les frères casquette Cloître Saint-Melaine Rennes Samedi 4 juillet, 16h45 Ille-et-Vilaine

RAP, SLAM, TRAP, BOOM-BAP ET BANGER POUR HIP-HOP JEUNE PUBLIC

Nourri au hip-hop des années 1990 (Wu Tang Clan, IAM, NTM), le rap à hauteur d’enfants des Angevins des Frères Casquette séduit petits et grands depuis 2011. Textes affutés, culture geek, défense de la diversité… Leur nouveau spectacle, Générations, et nouvel album (_PNJ_, 2026) abordent les thèmes du quotidien d’aujourd’hui en se jouant de l’insolite. Entre slam et rap, dans un flow ponctué de scratch et de punchlines, Sam, Drum et Bob initient aussi au beatbox et montrent comment on composait des morceaux il y a vingt-cinq ans. Le pur son des LFC est un authentique moment de musique à partager en famille !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-04T16:45:00.000+02:00

Fin : 2026-07-04T17:35:00.000+02:00

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Cloître Saint-Melaine Place Saint-Melaine, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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