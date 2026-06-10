Festival Les Tombées de la Nuit / Les petites épopées • Compagnie Le Doux Supplice Parc Saint-Cyr Rennes dimanche 5 juillet 2026.

Festival Les Tombées de la Nuit / Les petites épopées • Compagnie Le Doux Supplice Parc Saint-Cyr Rennes Dimanche 5 juillet, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

AVENTURE D’AMOUR ET DE CIRQUE DANS L’ESPACE PUBLIC

**AVENTURE D’AMOUR ET DE CIRQUE DANS L’ESPACE PUBLIC**

>> CIRQUE / DANSE • À PARTIR DE 8 ANS • GRATUIT

**Après trois créations en salle et chapiteau, Pierre-Jean Bréaud et son collectif acrobatique et chorégraphique nous embarquent dans une nouvelle aventure de plein-air, pensée pour les places et les lieux de rassemblement urbain. Toujours autour des notions de groupe, de communauté et d’effets de masse, en repoussant les limites de l’espace, du vertige et du déséquilibre, tout en revendiquant la fragilité des portées, la « tribu poétique » nous convie à un magnifique récit commun en mouvement et grande forme. Qui nous transformera en « armée d’amoureux » par la liesse et la magie du rituel collectif.**

Après les spectacles _Le (doux) supplice de la planche_, _En attendant le grand soir_, _Les bals sauvages_ et _La concordance des temps_, la compagnie poursuit, dans cette épopée contemporaine en forme d’expérience en cœur de foule, son travail sur les grandes formes et la quête de sens. Soit huit acrobates-danseurs et danseuses, un clown, une comédienne et un sound designer pour transformer le dépouillement quasi-total d’une place brute, sous la lumière crue du jour, en un lieu de récit et en scène épique.

Tout commencera par un homme en costume tenant à la main un ballon de baudruche rouge. Boris et Charlotte seront l’un des fils ténus de cette aventure tissant, peu à peu et en mouvement, une mémoire collective et un récit commun, mêlant grandes histoires et petits recueils intimes. Face aux bouleversements du monde, la compagnie Le Doux Supplice revendique l’urgence de se soutenir et de développer ensemble « notre capacité à être bouleversés et à être bouleversants ». En utilisant leur langage acrobatique et chorégraphique pour créer l’engouement et la liesse, en faisant jaillir de nulle part une foule devenant entité vibrante, ces Petites épopées convoquent l’imaginaire et le merveilleux.

_**> Durée : 1h15**_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-05T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-05T19:15:00.000+02:00

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https://www.lestombeesdelanuit.com

Parc Saint-Cyr 2 rue du Pré de Bris Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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