Festival Les Tombées de la Nuit / Les petites épopées • Compagnie Le doux supplice Parc Saint-Cyr, terrain de Basket Rennes 4 et 5 juillet Ille-et-Vilaine

AVENTURE D’AMOUR ET DE CIRQUE DANS L’ESPACE PUBLIC

Dans la continuité d’_En attendant le grand soir_, Pierre-Jean Bréaud et sa passionnante compagnie acrobatique et chorégraphique, investissent les places urbaines pour une grande forme en épopée de cirque contemporaine. Entre portés, mouvements et effets de masse repoussant les limites de l’espace, du vertige et du déséquilibre, cette « tribu poétique », composée de huit acrobates-danseurs et danseuses, d’un clown, d’une comédienne et d’un sound designer, nous embarque dans un magnifique récit commun mêlant grandes histoires et recueils intimes, dans la liesse et la magie d’un véritable rituel collectif.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-04T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-05T19:15:00.000+02:00

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Parc Saint-Cyr, terrain de Basket 11 Rue du Pré de Bris, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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