Festival Les Tombées de la Nuit / Louïse Papier Cloître Saint-Melaine Rennes Vendredi 3 juillet, 22h00 Ille-et-Vilaine

SYNTHPOP AÉRIENNE ET COLD WAVE ONIRIQUE

Entre Lamballe, Brest et Rennes, la bassiste de Clavicule et Championne, Blanche Leblond, invente sous le nom de Louïse Papier, une synth-pop minimaliste et lo-fi aux mélodies entêtantes et aux sombres ambiances oniriques. Sur un premier single (_Spark Again_), puis un EP (_Les idées roses_, 2022) et un album (_C’est la fin_, 2025), sa douce mélancolie intimiste et rêveuse pour synthé vintages et vieux orgues évoque tour à tour Blond Redhead, Elli et Jacno, Molly Nilsson ou Requin Chagrin. Sa nouvelle formation en quatuor vient d’ouvrir pour Yann Tiersen, Jay-Jay Johanson, Deluxe et Bertrand Belin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-03T22:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-03T23:00:00.000+02:00

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Cloître Saint-Melaine Place Saint-Melaine, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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