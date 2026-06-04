Festival Les Tombées de la Nuit / Newroz • Compagnie La Meute Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes
Festival Les Tombées de la Nuit / Newroz • Compagnie La Meute Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes vendredi 3 juillet 2026.
Festival Les Tombées de la Nuit / Newroz • Compagnie La Meute Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes 3 et 4 juillet Ille-et-Vilaine
Gratuit • À partir de 9 ans
CIRQUE-THÉATRE EN SOLO ET EN TOURNÉE
Pour sa première création en solo, allégorie pleine de douceur, l’acrobate et musicien franco-kurde Bahoz Temaux réunit autour d’un mât télescopique de six mètres de haut, musique moyen-orientale (chant, basse, tembûr), témoignages intimes et péripéties de cirque virtuoses. Nourri au théâtre documentaire et à la musique persane, aux émotions et à l’humour, ce conte théâtral de cirque est aussi percutant que poétique dans son interrogation tout en finesse de la double identité et de la discrimination. Une petite merveille qui se jouera en tournée dans la Métropole.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-03T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-04T18:30:00.000+02:00
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Place Lucie et Raymond Aubrac Place Lucie et Raymond Aubrac Maurepas – Patton Rennes Ille-et-Vilaine
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