Festival Les Tombées de la Nuit / Noémi Boutin Parc du Thabor Rennes
Festival Les Tombées de la Nuit / Noémi Boutin Parc du Thabor Rennes dimanche 5 juillet 2026.
Festival Les Tombées de la Nuit / Noémi Boutin Parc du Thabor Rennes Dimanche 5 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
VIOLONCELLE SOLO EN DIALOGUE VIRTUOSE
**VIOLONCELLE SOLO EN DIALOGUE VIRTUOSE**
La violoncelliste virtuose Noémi Boutin a depuis toujours une passion pour la création musicale et la recherche d’aventures nouvelles, entre musique contemporaine, théâtre, composition pour voix et éléments narratifs. Entre récital classique et rêveries mythologiques, elle nous emmène en solo sur le fil rouge de deux pièces majeures du répertoire pour violoncelle seul : les _Suites_ de Bach et de Britten. Avec délicatesse, lyrisme et une élégance rare, elle nous partagera ses états d’âme de soliste en nous invitant à dépasser la vision traditionnelle de cet instrument si proche de la voix humaine. Magnifique !
_**> Durée : 1h**_
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-05T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-05T17:00:00.000+02:00
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https://www.lestombeesdelanuit.com
Parc du Thabor Place Saint-Mélaine, Rennes, France Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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