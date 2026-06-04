Festival Les Tombées de la Nuit / Nous camperons ici • Sébastien Barrier Jardin du Bonheur Rennes Samedi 4 juillet, 19h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit • À partir de 10 ans

TOUR DE CHANT ROCK ET BAVARD EN BIVOUAC

Entre chanteur et bonimenteur, le metteur en scène et comédien spécialiste du monologue labyrinthique Sébastien Barrier revient aux arts de la rue en installant son van-bateau, pour un bivouac en cœur de ville. Dans ce moment partagé entre poésies et chansons, histoires et confessions, digressions jubilatoires et spectaculaires dont il a le secret, ce long praticien de l’art oratoire nous embarque dans une pause salvatrice. Un moment de suspension à flan de camion qui s’affiche comme un acte de résistance, pour une respiration collective… et une magistrale aventure en parole.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-04T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-04T20:15:00.000+02:00

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Jardin du Bonheur 8 rue Albert Camus maurepas Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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