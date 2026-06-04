Festival Les Tombées de la Nuit / Nous camperons ici • Sébastien Barrier Parvis de l’église Saint-Laurent-des-Vignes Rennes
Festival Les Tombées de la Nuit / Nous camperons ici • Sébastien Barrier Parvis de l’église Saint-Laurent-des-Vignes Rennes vendredi 3 juillet 2026.
Festival Les Tombées de la Nuit / Nous camperons ici • Sébastien Barrier Parvis de l’église Saint-Laurent-des-Vignes Rennes Vendredi 3 juillet, 20h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit • À partir de 10 ans
TOUR DE CHANT ROCK ET BAVARD EN BIVOUAC
Entre chanteur et bonimenteur, le metteur en scène et comédien spécialiste du monologue labyrinthique Sébastien Barrier revient aux arts de la rue en installant son van-bateau, pour un bivouac en cœur de ville. Dans ce moment partagé entre poésies et chansons, histoires et confessions, digressions jubilatoires et spectaculaires dont il a le secret, ce long praticien de l’art oratoire nous embarque dans une pause salvatrice. Un moment de suspension à flan de camion qui s’affiche comme un acte de résistance, pour une respiration collective… et une magistrale aventure en parole.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-03T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-03T21:15:00.000+02:00
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Parvis de l’église Saint-Laurent-des-Vignes 7 Rue de la Marbaudais, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine
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