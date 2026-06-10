FESTIVAL LES TOMBÉES DE LA NUIT / NOUS CAMPERONS ICI • Sébastien Barrier Place Hoche Rennes dimanche 5 juillet 2026.

FESTIVAL LES TOMBÉES DE LA NUIT / NOUS CAMPERONS ICI • Sébastien Barrier Place Hoche Rennes Dimanche 5 juillet, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

TOUR DE CHANT ROCK ET BAVARD EN BIVOUAC

**TOUR DE CHANT ROCK ET BAVARD EN BIVOUAC**

>> THÉÂTRE • À PARTIR DE 10 ANS • GRATUIT

**Après _Dear Jackson, Dear Andrew_, fascinant et foutraque monologue dédié au duo d’électro-post-punk anglais Sleaford Mods (2025), le metteur en scène et comédien spécialiste du monologue labyrinthique Sébastien Barrier revient dans la rue pour nous embarquer à bord d’un van équipé de voile, et naviguer dans l’espace public au gré de récits, de poésie, de musique et de chant. Quelques chansons en bivouac, donc, et surtout, de longues confessions digressives et jubilatoires fondent ce précieux moment de respiration collective forgée par un artiste maniant comme personne l’art oratoire spectaculaire.**

« Qu’est-ce qui nous tient si éloignés de la douceur ? » C’est à cette question centrale que Sébastien Barrier tente de répondre dans cette nouvelle création qui le ramène au théâtre de rue, vingt ans après avoir abandonné son mythique personnage solo de Ronan Tablantec, alter ego marin-prêcheur douarneniste. Pour « retourner dehors », il a choisi de chanter, à flan de son camion, comme dans un bivouac installé en pleine rue, place ou pelouse. Un arrêt dans l’espace public qui ressemble au geste auguste du cow-boy décidant à un moment, harassé, fourbu, exsangue et paumé, qu’il est temps de faire une pause après une longue, très longue journée de marche, et annonce fièrement : « Nous camperons ici ! »

En profitant du système électrique autonome de son van-camion-bateau pour jouer où bon lui semble, mais en gardant toujours un œil singulier sur le lieu qui l’accueille, il nous embarque dans ses compositions musicales et dans des dizaines d’histoires et de digressions. Elles s’affichent comme un acte de résistance pour une respiration collective, pour s’arrêter et se rappeler que ralentir peut être, parfois, un acte vital.

Dans ce spectacle tour à tour drôle, grave et chaleureux, Sébastien Barrier bâtit un moment rassembleur pour explorer avec poésie le vivant du spectacle, comme une aventure partagée autour de la puissance de la parole.

_**> Durée : 1h15**_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-05T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-05T18:15:00.000+02:00

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https://www.lestombeesdelanuit.com

Place Hoche Place Hoche, Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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