Festival Les Tombées de la Nuit / Olli and the London radio pop orchestra • Ollivier Leroy Opéra de Rennes Rennes Samedi 4 juillet, 19h00 Ille-et-Vilaine

16€ Tarif plein • 12€ Tarif réduit (moins de 30 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif) • 6€ Tarif Sortir ! et moins de 12 ans

POP ORCHESTRALE ET CLASSIQUE POUR VOIX, CORDES ET CHŒUR D’ENFANTS

**Création 2026** Artiste lyrique complice des Tombées de la Nuit avec _Olli and the Bollywood Orchestra_ (2003), _Contréo_ (2010) ou _The Secret Church Orchestra_ (2015), Ollivier Leroy nous revient avec un nouveau projet alliant pop et néo-classique, toujours sur le fil de sa voix de haute-contre. Ce Life on Rennes (l’album sortira en novembre 2026) nous emmène dans des atmosphères oniriques et un univers mystique, avec cordes, vents, textures électroniques, guitares et chœur d’enfants. Olli sera en création pour le festival à l’Opéra de Rennes avec piano, machine, quintet à cordes et le chœur d’enfants de la Maîtrise de Bretagne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-04T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-04T20:15:00.000+02:00

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https://www.opera-rennes.fr/

Opéra de Rennes Opéra de Rennes, Place de la Mairie, Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

02 23 62 28 28



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