Festival Les Tombées de la Nuit / Performance suspensive • Compagnie Rhizome – Chloé Moglia Cloître Saint-Melaine Rennes Jeudi 2 juillet, 19h15, 20h45 Ille-et-Vilaine

Gratuit

INTERLUDE DANS LES AIRS

Artiste complice des Tombées de la Nuit, l’acrobate et artiste de cirque Chloé Moglia explore tous les possibles de la suspension aérienne. Dans un dialogue puissant et profond avec ses collaboratrices acrobates (les « suspensives »), elle invente des écritures aériennes autour de structures qui sont autant de sculptures (_La Spire_, 2019) ou de solos acrobatiques comme _Bleu tenace_ (2021, avec Fanny Austry) et _Rouge Merveille_ (2024, avec Mélusine Lavinet-Drouet). Une poésie aérienne unique et fascinante qu’elle développera comme un cadeau, en une expérience unique autour de la musique de Philip Glass au Cloître Saint-Melaine !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-02T19:15:00.000+02:00

Fin : 2026-07-02T21:00:00.000+02:00

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Cloître Saint-Melaine Place Saint-Melaine, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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