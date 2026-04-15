Saint-Vaast-la-Hougue

Festival Les Traversées Tatihou Session irlandaise

6 Place du Général de Gaulle Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 16:00:00

fin : 2026-08-12 17:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Cette année, place à la fête avec le retour des sessions irlandaises ! Guillaume Hugot accueille des musiciens venus de France et d’Irlande pour partager la musique et faire vibrer Saint-Vaast-la-Hougue. Dans les bars, cafés et restaurants, la musique traditionnelle irlandaise s’installe et rassemble. Ces rencontres spontanées sont l’occasion de découvrir, jouer ou simplement écouter des airs venus d’Irlande.

Musiciens, curieux, passionnés rejoignez les sessions avec votre instrument ou votre envie de vivre un beau moment en musique.

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Infos pratiques

Gratuit, dans la limite des places disponibles. .

6 Place du Général de Gaulle Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14 billeterie-dac@manche.fr

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English : Festival Les Traversées Tatihou Session irlandaise

L’événement Festival Les Traversées Tatihou Session irlandaise Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-04-29 par CD50 Culture