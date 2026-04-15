Festival Les Traversées Tatihou Stage de chant polyphonique (sur 2 jours) Saint-Vaast-la-Hougue
Festival Les Traversées Tatihou Stage de chant polyphonique (sur 2 jours) Saint-Vaast-la-Hougue jeudi 13 août 2026.
Saint-Vaast-la-Hougue
Festival Les Traversées Tatihou Stage de chant polyphonique (sur 2 jours)
9 Rue de Choisy Saint-Vaast-la-Hougue Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00
Date(s) :
2026-08-13 2026-08-14
Le groupe polyphonique corse A Filetta animera deux journées d’initiation consacrées au chant polyphonique.
Ces ateliers permettront de découvrir et d’explorer les bases essentielles du chant à plusieurs voix : placement vocal, rythme et articulation, justesse et maîtrise des intervalles, écoute mutuelle, ornementation et bien d’autres notions fondamentales.
La première journée sera dédiée au chant traditionnel corse, tandis que la seconde offrira l’opportunité d’apprendre un ou deux chants du répertoire d’A Filetta.
Une occasion unique de s’immerger dans l’univers du chant polyphonique corse aux côtés d’un ensemble reconnu pour son excellence.
Intervenants A Filetta
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Infos pratiques
Tout public Stage sur deux jours .
9 Rue de Choisy Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14 billeterie-dac@manche.fr
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English : Festival Les Traversées Tatihou Stage de chant polyphonique (sur 2 jours)
L’événement Festival Les Traversées Tatihou Stage de chant polyphonique (sur 2 jours) Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-04-30 par CD50 Culture
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