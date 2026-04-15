Festival Les Traversées Tatihou T’as pas tout dit à Tatihou avec Frank Tenaille Saint-Vaast-la-Hougue
Festival Les Traversées Tatihou T’as pas tout dit à Tatihou avec Frank Tenaille Saint-Vaast-la-Hougue jeudi 13 août 2026.
Saint-Vaast-la-Hougue
Festival Les Traversées Tatihou T’as pas tout dit à Tatihou avec Frank Tenaille
12 Place de l’Église Saint-Vaast-la-Hougue Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 11:00:00
fin : 2026-08-14 12:00:00
Date(s) :
2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16
Rencontrer les artistes en toute intimité. Expérimenter et apprendre avec eux.
Rendez-vous convivial, 100 % acoustique pour aller à la rencontre d’artistes invités, animé par Frank Tenaille, journaliste spécialiste des musiques du monde.
Au programme:
Jeudi 13 août, de 11h à 12h, Christine Zayed Trio
Vendredi 14 août, de 11h à 12h, La Soubirane
Samedi 15 août, de 11h à 12h, Kiya Tabassian, Patrick Graham et Ablaye Cissoko
Dimanche 16 août, de 10h30 à 12h, Salon de musique Les musiques des routes de la soie
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Infos pratiques
Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles.
En partenariat avec la médiathèque de Saint-Vaast-la-Hougue. .
12 Place de l’Église Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14 billeterie-dac@manche.fr
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English : Festival Les Traversées Tatihou T’as pas tout dit à Tatihou avec Frank Tenaille
L’événement Festival Les Traversées Tatihou T’as pas tout dit à Tatihou avec Frank Tenaille Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-04-29 par CD50 Culture
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