Saint-Vaast-la-Hougue

Festival Les Traversées Tatihou T’as pas tout dit à Tatihou avec Frank Tenaille

12 Place de l’Église Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 11:00:00

fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16

Rencontrer les artistes en toute intimité. Expérimenter et apprendre avec eux.

Rendez-vous convivial, 100 % acoustique pour aller à la rencontre d’artistes invités, animé par Frank Tenaille, journaliste spécialiste des musiques du monde.

Au programme:

Jeudi 13 août, de 11h à 12h, Christine Zayed Trio

Vendredi 14 août, de 11h à 12h, La Soubirane

Samedi 15 août, de 11h à 12h, Kiya Tabassian, Patrick Graham et Ablaye Cissoko

Dimanche 16 août, de 10h30 à 12h, Salon de musique Les musiques des routes de la soie

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Infos pratiques

Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles.

En partenariat avec la médiathèque de Saint-Vaast-la-Hougue. .

12 Place de l’Église Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14 billeterie-dac@manche.fr

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English : Festival Les Traversées Tatihou T’as pas tout dit à Tatihou avec Frank Tenaille

L’événement Festival Les Traversées Tatihou T’as pas tout dit à Tatihou avec Frank Tenaille Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-04-29 par CD50 Culture