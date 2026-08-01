Festival les Tréteaux du Phare Garde-boue Penmarch

Informations pratiques

Penmarch

Festival les Tréteaux du Phare Garde-boue

Rue du Phare Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Une Tragédie Comique

Une Création de Patrice Jouffroy et David Gambier. Création 2024

Au beau milieu d’un fatras d’objets, deux hommes se racontent. Il y a Jeannot, il y a Lulu ; un oncle et un neveu. C’est un déménagement qui les réunit, celui de la maison des parents de Lulu dont le père est mort tragiquement pendant la guerre d’Indochine.

Au fur à mesure que les choses se vident et que les objets se trient, les souvenirs remontent. Il y a les babioles, les breloques, les objets de l ’enfance et les photos… Ah les photos ! Couchés sur le papier, les visages d’un autre temps se dessinent et prennent vie au détour de lettres, de petites anecdotes ou de récits appartenant à la grande histoire. Les morts que l’on pleure sont souvent celles et ceux qui sont partis trop tôt, injustement. Alors, il reste le goût amer du passé, la sensation âcre que tout cela aurait pu être évité. On détourne la réalité, on refait le passé, on contorsionne nos méninges avec des Et si mais la vérité est là, sous nos yeux, simple et brutale ils ne reviendront pas. Alors comme pour mieux conjurer le sort, on s’arrange du présent et on fait revivre nos morts jusqu’à ce qu’ils occupent l’entièreté d’un espace de jeu, le temps d’une représentation. C’est le théâtre de nos vies qui se joue. Et ce gars mort en Indochine (le père de Lulu), on le fait exister comme on peut puisqu’il agit comme un miroir. Il est le garant de nos brocantes intimes comme une icône qui s’érige dans nos intériorités. C’est un frère d’arme, un oncle, un frère, un père, un passionné de mobylette, un aimant et bien d’autres choses encore qui nous rappellent à nos fêlures et à nos doutes. Finalement, c’est son absence qui nous ramène au présent et à la vie. Une vie qui reprendra toujours le dessus par la tendresse et l’humour, seuls garants d’une croyance en des lendemains meilleurs. In fine, Lulu et Jeannot sont les pitres-passeurs d’une histoire qui pourrait être la nôtre. C’est un récit haletant et simple où le spectateur reste le principal acteur de la tragédie qui se noue. .

Rue du Phare Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 29 40 48 95

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L’événement Festival les Tréteaux du Phare Garde-boue Penmarch a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Destination Pays Bigouden