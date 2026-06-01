Festival L’été au chapeau Pontarion
Festival L’été au chapeau Pontarion dimanche 21 juin 2026.
Pontarion
Festival L’été au chapeau
Espace Pêche et nature, à l’écluse Pontarion Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-06-21
Spectacles, concerts, contes pour petits et grands, siestes sonores… .
Espace Pêche et nature, à l’écluse Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine boutiquedesidees.coordination@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival L’été au chapeau
L’événement Festival L’été au chapeau Pontarion a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Creuse Sud Ouest
À voir aussi à Pontarion (Creuse)
- Exposition de peintures Salle Maurice Lecante Pontarion 20 juillet 2026
- Grande brocante des Pompiers Pontarion 26 juillet 2026