Pontarion

Festival L’été au chapeau

Espace Pêche et nature, à l’écluse Pontarion Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-06-21

Spectacles, concerts, contes pour petits et grands, siestes sonores… .

Espace Pêche et nature, à l’écluse Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine boutiquedesidees.coordination@gmail.com

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English : Festival L’été au chapeau

L’événement Festival L’été au chapeau Pontarion a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Creuse Sud Ouest