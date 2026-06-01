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Festival L’été au chapeau Pontarion

Festival L’été au chapeau Pontarion

Festival L’été au chapeau Pontarion dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Espace Pêche et nature, à l'écluse

Ville : 23250 Pontarion

Département : Creuse

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Pontarion

Festival L’été au chapeau

Espace Pêche et nature, à l’écluse Pontarion Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-06-21

Spectacles, concerts, contes pour petits et grands, siestes sonores…   .

Espace Pêche et nature, à l’écluse Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine   boutiquedesidees.coordination@gmail.com

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English : Festival L’été au chapeau

L’événement Festival L’été au chapeau Pontarion a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Creuse Sud Ouest

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