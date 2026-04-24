Festival l’Histoire à venir, Le Castelet, Toulouse

Festival l’Histoire à venir Jeudi 14 mai, 11h00, 13h30 Le Castelet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T11:00:00+02:00 – 2026-05-14T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-14T13:30:00+02:00 – 2026-05-14T14:30:00+02:00

Deux conférences le 14 mai

11h : « Emprisonnées, condamnées, guillotinées : des femmes sous les verrous »avec Elsa Génard et Clarisse Treiber

11h30 : « Les croisades : recherches, clichés, récupérations » avec Florian Besson et Damien Carraz

Toutes les informations

Le Castelet 18 bis Grande Rue Saint-Michel 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://lhistoireavenir.eu/page/index/ »}] [{« link »: « https://lhistoireavenir.eu/page/index/ »}] Lieu ouvert sur le quartier, le Castelet est un espace culturel et mémoriel. Son objectif : laisser une trace de l’histoire de cette prison de sa construction à nos jours, au travers d’un parcours d’évocation et d’interprétation. Métro : ligne B – station : Saint-Michel – Marcel Langer

Élément central des sociétés humaines, à la fois source d’énergie, de transformation et de destruction, le feu traverse l’histoire, les mythes et les pratiques sociales.

©Festival Lh’istoire à venir