Festival littéraire Des Mots à la mer Jardins du Casino Cabourg

Les amoureux de littérature se réunissent une fois de plus autour d’une programmation riche et éclectique, rythmée par des rencontres, dédicaces et ateliers avec les auteurs. Salon célébrant la littérature généraliste et la littérature jeunesse, le festival Des Mots à la mer a pour objectif la promotion de la lecture et du livre ainsi que l’ouverture culturelle.

Un weekend culturel et littéraire iconique à ne pas manquer à Cabourg !

Programmation détaillée à venir.

En partenariat avec le Département du Calvados, la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge et ICI Normandie. .

English : Festival littéraire Des Mots à la mer

Cabourg Literary Festival. Lovers of literature gather around a rich and eclectic program, punctuated by meetings, signings and workshops with authors.

