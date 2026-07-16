Festival Livres en herbe, Parc départemental de l’Île-Saint-Denis, L’Île-Saint-Denis

Informations pratiques

Festival Livres en herbe Samedi 18 juillet, 14h00 Parc départemental de l’Île-Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00

Au programme du festival :

De 14h à 18h – en continu : un coin lecture au sein duquel vous pourrez retrouver une boîte à poèmes, un atelier d’initiation à la gravure ainsi qu’un espace librairie.

De 14h à 15h : une balade contée.

De 14h à 16h : un atelier d’écriture et de création de fiches de personnages, ainsi qu’un atelier de mise en voix pour un spectacle de Kamishibaï.

De 15h à 16h30 : présence d’un plateau d’auteurs avec Lilie Bagage, Chloé Perrot et François Goupil, animé par la libraire Enora Mariot.

De 15h30 à 16h30 : chasse aux livres.

De 16h30 à 17h30 : spectacle de Kamishibaï.

Parc départemental de l’Île-Saint-Denis Quai de la marine 93450 L’Île-Saint-Denis L’Île-Saint-Denis 93450 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 71 29 59 90 https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/ Maison du Parc Départemental de l’Île-Saint-Denis Bus 237, Parc de l’Île Saint Denis, accès vélo, voiture, Rer D St Denis ou Rer C gare d’Epinay

Festival littéraire : balade contée, ateliers d’écriture, gravure et mise en voix, rencontre d’auteurs, chasse aux livres, spectacle de Kamishibaï et coin lecture.