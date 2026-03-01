Festival Lo Festenal à la Couveuse Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

Festival Lo Festenal à la Couveuse

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Lo Festenal le festival des cultures occitanes (fèsta de las culturas occitanas) revient pour son huitième printemps à la Maison Pour Tous de Chadrac. Une journée riche avec ateliers, spectacles et une soirée concert dessiné et bal !

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99

English :

Lo Festenal: the festival of Occitan cultures (fèsta de las culturas occitanas) returns for its eighth spring at Chadrac’s Maison Pour Tous. A full day of workshops, shows and an evening concert and dance!

