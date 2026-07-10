Festival l’œil vagabond Centre Culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire

Informations pratiques

Saint-Lunaire

Festival l’œil vagabond

Centre Culturel Jean Rochefort Boulevard de la Plage Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-26

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-26

Chaque année l’UFFEJ Bretagne pose ses valises au Centre Culturel Jean Rochefort et propose des films, spectacles, ateliers et autres animations d’éducation à l’image pendant les vacances d’automne.

Programme à venir. .

Centre Culturel Jean Rochefort Boulevard de la Plage Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 07 11

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English :

L’événement Festival l’œil vagabond Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme