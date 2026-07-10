Festival l’œil vagabond Centre Culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire
lundi 26 octobre 2026 · Centre Culturel Jean Rochefort · Saint-Lunaire
Informations pratiques
Saint-Lunaire
Festival l’œil vagabond
Centre Culturel Jean Rochefort Boulevard de la Plage Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-26
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-26
Chaque année l’UFFEJ Bretagne pose ses valises au Centre Culturel Jean Rochefort et propose des films, spectacles, ateliers et autres animations d’éducation à l’image pendant les vacances d’automne.
Programme à venir. .
Centre Culturel Jean Rochefort Boulevard de la Plage Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 07 11
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English :
L’événement Festival l’œil vagabond Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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