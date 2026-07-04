Informations pratiques

Villeloin-Coulangé

Festival l’Ours et du Renard

Villeloin-Coulangé Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Du 7 au 9 août 2026, vivez un festival mêlant patrimoine, nature et création artistique à Villeloin-Coulangé concerts, théâtre, cirque, visites, balades et animations. Réservation gratuite mais indispensable (places limitées). Participation libre au chapeau .

Du 7 au 9 août 2026, vivez un festival au cœur de Villeloin-Coulangé, entre lieux secrets, patrimoine, nature et spectacles. Au programme banquet citoyen, installation participative, projection, visites commentées de l’église romane et de l’ancienne abbaye, concerts (quatuor de guitares, bal folk), théâtre musical, cirque, balade à travers champs, lectures et rencontres artistiques. Le parcours, accessible à pied et aux personnes à mobilité réduite, est ponctué de découvertes insolites et d’animations pour tous les âges. Réservation gratuite, mais indispensable (jauge limitée pour certaines activités). Participation libre au chapeau sur place. Buvette et restauration sur place. Prévoyez de bonnes chaussures. Clôture festive avec la Super Tombola Kitsch. .

Villeloin-Coulangé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 36 57 66 14 domainedeloursetdurenard@gmail.com

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English :

From August 7 to 9, 2026, experience a festival that blends heritage, nature, and the arts in Villeloin-Coulangé: concerts, theater, circus performances, tours, walks, and activities. Reservations are free but required (limited seating). Admission is by donation.

L’événement Festival l’Ours et du Renard Villeloin-Coulangé a été mis à jour le 2026-07-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire