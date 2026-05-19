Villeloin-Coulangé

Brocante Vide grenier de Villeloin-Coulangé

Villeloin-Coulangé Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 07:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Venez chiner librement dans les rues du village, autour de l’abbaye et des bords de l’Indrois, auprès des exposants particuliers et professionnels.

Le centre du village sera fermé à la circulation de 8h à 18h. Buvette et restauration sur place. Informations www.sivilleloincoulange.fr.

Venez chiner librement dans les rues du village, autour de l’abbaye et des bords de l’Indrois, auprès des exposants particuliers et professionnels.

Le centre du village sera fermé à la circulation de 8h à 18h afin de profiter pleinement de la manifestation. Buvette et restauration sur place. Informations et réservation d’emplacements pour les exposants sur notre site internet www.sivilleloincoulange.fr .

Villeloin-Coulangé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire si.villeloin.coulange@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and browse freely in the streets of the village, around the abbey and along the banks of the Indrois river, with private and professional exhibitors.

The village center will be closed to traffic from 8am to 6pm. Refreshments and snacks on site. Information: www.sivilleloincoulange.fr.

L’événement Brocante Vide grenier de Villeloin-Coulangé Villeloin-Coulangé a été mis à jour le 2026-05-19 par Loches Touraine Châteaux de la Loire