Informations pratiques

Villeloin-Coulangé

Journées du patrimoine 2026 Prieuré de Grandmont-Villiers

Villeloin-Coulangé Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Fondé par Henri II Plantagenêt en 1157 pour les Ermites de Grandmont, ce prieuré possède des bâtiments du XIIe siècle une partie de la nef de l’église (lieu de culte), les anciens bâtiments du dortoir et du réfectoire.

Visite guidée de l’église, des extérieurs et de l’ancienne cuisine monastique.

Fondé en 1157 par Henri II Plantagenêt pour les Ermites de Grandmont, ce prieuré conserve de précieux témoignages de son histoire médiévale. Ses bâtiments du XIIᵉ siècle, parmi lesquels une partie de la nef de l’église, les anciens dortoirs et le réfectoire des moines, permettent d’imaginer la vie quotidienne de la communauté religieuse qui y résidait. La visite guidée vous mènera à la découverte de l’église, des extérieurs du prieuré ainsi que de l’ancienne cuisine monastique, offrant un aperçu de l’architecture et du patrimoine de ce lieu chargé d’histoire. .

Villeloin-Coulangé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 76 48 grandmontvilliers.ermites@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Founded by Henry II Plantagenet in 1157 for the Hermites of Grandmont, this priory boasts 12th-century buildings: part of the nave of the church (place of worship), and the former dormitory and refectory buildings.

Guided tour of the church, exteriors and former monastic kitchen.

L’événement Journées du patrimoine 2026 Prieuré de Grandmont-Villiers Villeloin-Coulangé a été mis à jour le 2026-07-31 par Loches Touraine Châteaux de la Loire