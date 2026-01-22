Brocante Vide-greniers du 15 août

Villeloin-Coulangé Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 06:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Venez chiner librement dans les rues du village, autour de l’abbaye et des bords de l’Indrois, auprès des exposants particuliers et professionnels.

Buvettes et restauration sur place.

Villeloin-Coulangé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire si.villeloin.coulange@gmail.com

English :

Come and browse freely in the streets of the village, around the abbey and along the banks of the Indrois, with private and professional exhibitors.

Refreshments and catering on site.

