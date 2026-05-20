Villeloin-Coulangé

Fête du village Soirée

Villeloin-Coulangé Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25 01:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Ambiance festive en fin d’après-midi avec buvette, manèges et animations enfants. À 18h, fanfare de Nouans-les-Fontaines, puis à 19h bœuf à la broche et concert de Samuel Hidier. Feu d’artifice vers 23h pour clôturer la soirée. Infos et réservations www.sivilleloincoulange.fr

Ouverture de la buvette en fin d’après-midi et vente sur place de tickets repas pour le bœuf à la broche pour ceux qui n’auront pas réservé à l’avance. Manèges et stand de pêche aux canards pour les enfants.

La soirée démarrera en musique à 18h avec la fanfare de Nouans-les-Fontaines, qui fera son parcours traditionnel entre la maison de retraite et l’aire de loisirs.

Le service du bœuf entier rôti commencera à 19h, et la soirée se poursuivra ensuite avec Samuel Hidier, avec une pause vers 23h pour le feu d’artifice offert par la mairie.

Plus d’informations et réservations du repas sur notre site internet www.sivilleloincoulange.fr .

Villeloin-Coulangé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire si.villeloin.coulange@gmail.com

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English :

Festive atmosphere at the end of the afternoon with refreshments, merry-go-rounds and children?s entertainment. At 6pm, a brass band from Nouans-les-Fontaines, followed at 7pm by spit-roasted beef and a concert by Samuel Hidier. Fireworks at 11pm to round off the evening. Information and reservations: www.sivilleloincoulange.fr

L’événement Fête du village Soirée Villeloin-Coulangé a été mis à jour le 2026-05-20 par Loches Touraine Châteaux de la Loire