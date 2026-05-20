Villeloin-Coulangé

Fête du village Journée

Villeloin-Coulangé Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:30:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Venez profiter d’une journée conviviale à Villeloin-Coulangé randonnées gourmandes dès 8h30, exposition et parade de véhicules anciens dès 11h30, puis bal musette, battage à l’ancienne et tournoi de pétanque dès 14h. Restauration et buvette sur place. Infos et tarifs www.sivilleloincoulange.fr

A partir de 8h30 randonnée pédestre (parcours de 10km et 15 km). Inscription et départ à 8h30 à l’aire de loisir.

Collation offerte avec le fameux boudin noir grillé.

A partir de 11h30 exposition de véhicules anciens qui feront une parade dans les villages alentours avant de venir stationner autour de l’aire de loisirs en fin de matinée. Restauration et buvette sur place.

A partir de 14h Bal musette avec les Compagnons du Musette. Démonstration de battage a l’ancienne avec les Batteurs Villaloupéens. Pour les sportifs, tournoi de pétanque organisé par le club de pétanque de Villeloin-Coulangé.

Toutes les informations et les tarifs sur notre site internet www.sivilleloincoulange.fr .

Villeloin-Coulangé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire si.villeloin.coulange@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a convivial day in Villeloin-Coulangé: gourmet walks from 8:30 am, exhibition and parade of vintage vehicles from 11:30 am, followed by a musette ball, old-fashioned threshing and a pétanque tournament from 2 pm. Catering and refreshments on site. Information and prices: www.sivilleloincoulange.fr

L’événement Fête du village Journée Villeloin-Coulangé a été mis à jour le 2026-05-20 par Loches Touraine Châteaux de la Loire