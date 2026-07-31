Informations pratiques

Villeloin-Coulangé

Église Saint Michel de Villeloin-Coulangé

Villeloin-Coulangé Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’église Saint-Michel, construite en 1870, sera ouverte à la visite. Vous pourrez notamment y admirer L’Adoration des Bergers, une œuvre de Jean Boucher datant du XVIIᵉ siècle, ainsi que découvrir le patrimoine et l’atmosphère de cet édifice.

L’église Saint-Michel, construite en 1870, sera ouverte à la visite. Vous pourrez notamment y admirer L’Adoration des Bergers, une œuvre de Jean Boucher datant du XVIIᵉ siècle, ainsi que découvrir le patrimoine et l’atmosphère de cet édifice. .

Villeloin-Coulangé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 61 19

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English :

The Saint-Michel Church, built in 1870, will be open to visitors. There, you can admire *The Adoration of the Shepherds*, a 17th-century work by Jean Boucher, and experience the heritage and atmosphere of this building.

L’événement Église Saint Michel de Villeloin-Coulangé Villeloin-Coulangé a été mis à jour le 2026-07-31 par Loches Touraine Châteaux de la Loire