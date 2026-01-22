Festival L’Paille à Sons 2026 musiques actuelles d’ici et d’ailleurs

Route des Grands Prés Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

L’immanquable festival L’Paille à Sons (12e édition) s’apprête à faire vibrer Chartres et ses environs !

À l’approche de l’été, le festival L’Paille à Sons célèbre les arts. Durant 2 jours, concerts, spectacles, performances et expositions se rassemblent plein air dans un cadre verdoyant au stade des Grands Prés de Chartres pour le plaisir des petits et des grands. Organisé par l’association Les sons du sous-sol. .

Route des Grands Prés Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire lessonsdusoussol@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The unmissable L’Paille à Sons festival (12th edition) is set to rock Chartres and the surrounding area!

L’événement Festival L’Paille à Sons 2026 musiques actuelles d’ici et d’ailleurs Chartres a été mis à jour le 2026-01-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES