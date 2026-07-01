Informations pratiques

Avoine

Festival Ludique

Avoine Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-22

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-22

Le Festival ludique c’est 4 jours pour jouer, chercher des trésors, construire des structures en bois, courir, sauter, écouter des histoires… et bien d’autres choses encore ! Pendant une semaine, profitez d’animations gratuites et ouvertes à tous !

Le Festival ludique c’est 4 jours pour jouer, chercher des trésors, construire des structures en bois, courir, sauter, écouter des histoires… et bien d’autres choses encore ! Pendant une semaine, profitez d’animations gratuites et ouvertes à tous !

Détails du programme sur https://www.chinon-vienne-loire.fr/evenements/festival-ludique-2026/ .

Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire ludotheque@cc-cvl.fr

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English :

The Festival Ludique is four days of playing, treasure hunts, building wooden structures, running, jumping, listening to stories… and much more! For one week, enjoy free activities open to everyone!

L’événement Festival Ludique Avoine a été mis à jour le 2026-07-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme