Festival Lyrik à la Chapelle Sainte-Christine à Plougastel Plougastel-Daoulas jeudi 16 juillet 2026.

Plougastel-Daoulas

Festival Lyrik à la Chapelle Sainte-Christine à Plougastel

Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16 20:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Arcomelo Violon, violoncelle, voix

Ce concert vous invite à suivre les pas de Georg Friedrich Haendel, maitre incontesté dans l’art de composer des airs. Vous serez au coeur de l’opéra baroque, entre virtuosité vocale et intensité emotionnelle.

Et lorsque la voix est confiée au violon, les sonates baroques laissent apparaitre une écriture brillante, empreinte de lyrisme et de noblesse, soutenue par la basse continue.​

G.F. Haendel (1685-1759) extraits de Serse, Ariodante, Hercules, Tolomeo

G.F. Haendel Sonate n°12 en fa majeur pour violon et basse continue

Giuseppe Tartini (1692-1770) Sonate pour violon et basse continue​

Violon Anaïs Perrin

Violoncelle Jean-Baptiste Valfré

Mezzo-soprano Christine Laizé .

Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 6 58 32 48 43

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English :

L’événement Festival Lyrik à la Chapelle Sainte-Christine à Plougastel Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue