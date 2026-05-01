Fontaine-Étoupefour

Festival Ma Parole ! Á l’Ombre des Moai

Impasse du Stade Jules Quesnel Fontaine-Étoupefour Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Festival Ma Parole ! Á l’Ombre des Moai 20 mai 11h

Festival Ma Parole ! Á l’Ombre des Moai 20 mai 11h Fontaine Etoupefour .

Impasse du Stade Jules Quesnel Fontaine-Étoupefour 14790 Calvados Normandie +33 2 31 26 30 32 mediatheque@fontaine-etoupefour.fr

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English : Festival Ma Parole ! Á l’Ombre des Moai

Ma Parole ! Festival Á l’Ombre des Moai 20 May 11am

L’événement Festival Ma Parole ! Á l’Ombre des Moai Fontaine-Étoupefour a été mis à jour le 2026-05-10 par Orne Odon Tourisme