Festival Ma Parole ! Á l’Ombre des Moai Fontaine-Étoupefour
Festival Ma Parole ! Á l’Ombre des Moai Fontaine-Étoupefour mercredi 20 mai 2026.
Fontaine-Étoupefour
Festival Ma Parole ! Á l’Ombre des Moai
Impasse du Stade Jules Quesnel Fontaine-Étoupefour Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Festival Ma Parole ! Á l’Ombre des Moai 20 mai 11h
Festival Ma Parole ! Á l’Ombre des Moai 20 mai 11h Fontaine Etoupefour .
Impasse du Stade Jules Quesnel Fontaine-Étoupefour 14790 Calvados Normandie +33 2 31 26 30 32 mediatheque@fontaine-etoupefour.fr
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English : Festival Ma Parole ! Á l’Ombre des Moai
Ma Parole ! Festival Á l’Ombre des Moai 20 May 11am
L’événement Festival Ma Parole ! Á l’Ombre des Moai Fontaine-Étoupefour a été mis à jour le 2026-05-10 par Orne Odon Tourisme