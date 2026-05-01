Ouverture du Festival Ma Parole ! Fontaine-Étoupefour
Ouverture du Festival Ma Parole ! Fontaine-Étoupefour mardi 19 mai 2026.
Fontaine-Étoupefour
Ouverture du Festival Ma Parole !
Impasse du Stade Jules Quesnel Fontaine-Étoupefour Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Ouverture du Festival Ma Parole ! 19 mai 17h
Ouverture du Festival Ma Parole ! 19 mai 17h Fontaine-Etoupefour .
Impasse du Stade Jules Quesnel Fontaine-Étoupefour 14790 Calvados Normandie +33 2 31 26 30 32 mediatheque@fontaine-etoupefour.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ouverture du Festival Ma Parole !
Opening of the Ma Parole! Festival 19 May 5pm
L’événement Ouverture du Festival Ma Parole ! Fontaine-Étoupefour a été mis à jour le 2026-05-10 par Orne Odon Tourisme