Fontaine-Étoupefour

Ouverture du Festival Ma Parole !

Impasse du Stade Jules Quesnel Fontaine-Étoupefour Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Ouverture du Festival Ma Parole ! 19 mai 17h

Ouverture du Festival Ma Parole ! 19 mai 17h Fontaine-Etoupefour .

Impasse du Stade Jules Quesnel Fontaine-Étoupefour 14790 Calvados Normandie +33 2 31 26 30 32 mediatheque@fontaine-etoupefour.fr

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English : Ouverture du Festival Ma Parole !

Opening of the Ma Parole! Festival 19 May 5pm

L’événement Ouverture du Festival Ma Parole ! Fontaine-Étoupefour a été mis à jour le 2026-05-10 par Orne Odon Tourisme